Ces 5 fruits à ne surtout pas mettre au réfrigérateur

Il n'est pas toujours recommandé d'avoir le réfrigérateur plein. En effet, certains produits résistent mal au froid. C'est par exemple le cas de certains fruits qui vont perdre leurs nutriments avec ce type de conservation. Voici ceux qu'on gardera en dehors du réfrigérateur.

Le melon et la pastèque

Quand ils ne sont pas entamés, le melon et la pastèque font partie des fruits qu’il faut conserver à température ambiante et dans un endroit sec. En les plaçant dans le réfrigérateur, ils perdent leur saveur et leur teneur en antioxydants.

L’avocat

Le froid a tendance à noircir plus rapidement la chair de l’avocat. Pour le faire mûrir, il est préférable de le laisser à l’air libre. En revanche, une fois qu’il est coupé, on peut le mettre dans le réfrigérateur, dans une boîte en plastique, et l’asperger de jus de citron afin d’éviter qu’il devienne noir.

La banane

Le froid va retarder le processus de maturation de la banane. Placée dans le réfrigérateur, elle va noircir plus vite qu’elle ne mûrit. Des études ont également montré que les températures froides inhibent l’activité des gènes à l’origine de la formation des arômes de l’aliment. L’idéale est de la laisser dans un endroit sec et à l’abri du soleil.

L’ abricot

Ce fruit est délicat et fragile. Il faut l’acheter à maturité et le consommer rapidement. Dans une corbeille à l’air libre, il peut tenir quelques jours. Certains vont être tentés de le placer au réfrigérateur pour prolonger sa durée de vie. Cela risque d’altérer sa saveur. L’idéal est donc dans une pièce au frais comme une cave.

La mangue

Ce fruit exotique est souvent placé au réfrigérateur. Mais c’est là une grosse erreur. Pour conserver la mangue il faut la maintenir au frais mais pas en dessous de 8°C sinon elle perdra progressivement sa saveur.