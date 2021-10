Les 5 bienfaits du riz sur la santé

Si le riz est connu pour son prix abordable, il a aussi des vertus pour le corps. Voici cinq bienfaits du riz sur la santé.

Bon pour la ligne

Le riz a un impact positif sur la ligne de son consommateur. Cette céréale pleine de glucides est, selon la variété, riche en sucres rapides ou en sucre lents. Dans une optique de perte de poids, il vaut mieux choisir le riz complet qui contient plus de sucres lents, ce qui permet de réduire la sensation de faim et d’éviter les grignotages. Pour ne pas perdre les propriétés diététiques du riz, il faut éviter de trop cuire ce dernier.

Source de fibres et de vitamines

Le riz est une fabuleuse source de fibres et de vitamines. Les vitamines du groupe B sont très présentes, notamment les B1, B3 et B5, connues pour leurs vertus énergisantes. On trouve aussi dans le riz des minéraux comme le potassium, le magnésium et le phosphore qui sont bons pour la santé.

Une céréale sans gluten

Pour l’intolérant au gluten, le riz est un allié de taille. Quelle que soit la variété, le riz ne contient aucune trace de gluten, contrairement à d’autres céréales comme le blé, le seigle et l’avoine. Il est donc parfaitement compatible avec le régime alimentaire des intolérants.

Un régulateur naturel du transit

Le riz a aussi un impact sur le transit intestinal. Il en est un régulateur naturel. Ce sont les fibres présentes dans le riz qui permettent une bonne marche de la digestion. En cas de diarrhée, il est souvent conseiller de manger du riz blanc qui aura un impact sur les selles et réduira les douleurs intestinales.

Le riz complet bon pour le cœur

Le riz complet a également des vertus supplémentaires, il est connu pour être à l’origine d’une diminution des risques cardiovasculaires mais aussi des risques d’obésité et de diabète. Les riz bruns et complets sont plus riches en vitamines, fibre et minéraux et sont donc à préférer au riz blanc.