Ces 5 aliments insoupçonnés qu'on peut congeler

Le congélateur est bien pratique pour faire des stocks et éviter de se rendre au supermarché tous les jours. Pour la viande, les légumes ou le pain, il est très sollicité dans les foyers. Mais d’autres aliments peuvent y être rangés dont certains qu’on ne soupçonne pas.

Le blanc d’œuf

Il est fréquent que dans une recette seuls les jaunes d’œufs soient utilisés. Plutôt que de jeter le blanc à la poubelle (ou pire dans l’évier), on peut le mettre dans un sachet et le congeler pour le sortir plus tard. Il sera très utile à la préparation de mousse en tout genre.

Le café

Personne ne vient à bout de ce café préparé en trop grande quantité ? Contrairement aux idées reçues, on peut tout à fait le ranger au congélateur pour s’en servir plus tard notamment dans la préparation de café glacé. Il gardera toute sa saveur.

Le jus de citron

Ses vitamines seront sans doute altérées par le froid, en revanche l’acidité du jus de citron gardera toute sa force après son passage au congélateur. Pour le côté pratique, on peut le verser dans un bac à glaçons et l’ajouter par exemple à une sauce.

L’ail

Les gousses d’ail s’assèchent rapidement. Pour éviter de les perdre, on peut les péler et les congeler pendant une période 10 à 12 mois. C’est le meilleur moyen de de les conserver.

Le pesto

Cette préparation qui demande un peu de temps est souvent faite en trop grande quantité. On peut la réserver en la versant dans un bac à glaçons et l’ajouter sur des pâtes fraichement cuites.