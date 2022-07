Canicule : ce qu'il faut manger quand il fait chaud

Les fortes chaleurs sont de retour, et l'été s'annonce brûlant. En période de canicule, il faut prendre ses précautions pour éviter le malaise. Certains aliments sont à recommander, quand d’autres doivent être évités.

Quand il fait chaud, le corps élimine beaucoup par la transpiration. On peut s’hydrater en buvant de l'eau, mais aussi en privilégiant les aliments qui en contiennent.

Les concombres, tomates et poivrons sont ainsi particulièrement recommandés. La salade grecque s'avère ainsi idéale pour un repas de canicule . La soupe froide, simple à digérer, est également une alliée contre les fortes chaleurs.

Les fruits et légumes qui ont un effet diurétique, c’est-à-dire qui provoquent l’élimination d’eau, comme la mangue, l’asperge ou encore le fenouil, sont en revanche à éviter. Même si en manger un peu n'entraînera pas d'évanouissement.

Les glucides pris en trop grande quantité font aussi travailler excessivement l’organisme. Pâtisseries et bonbons sont donc à éviter. On se rabattra sur les crèmes glacées et les sorbets.

Alors qu'il est déja difficile de maintenir son habitat au frais quand le mercure dépasse allègrement 30°C la journée, on évitera de cuisiner en faisant appel à des appareils qui génèrent beaucoup de chaleur, à commencer par le four.

La viande doit aussi être consommée en petite quantité. Il est inutile d’absorber trop de protéines : elles sont plus difficiles à absorber par le corps et réclament donc plus d’énergie.

On préférera les volailles, qui se dégustent froides, par exemple dans une salade césar faite maison avec des copeaux de parmesan. Le poisson est aussi recommandé. Lui aussi se déguste froid, voire cru. Dans ce cas, il est impératif de le congeler au moins une nuit avant d’en faire un tartare. C’est la meilleure façon de se débarasser des vers parasites qui peuvent rendre malade.