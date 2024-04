Météo : vers un été 2024 plus chaud que la normale, scénario le plus probable selon Météo-France

Météo-France a dévoilé, via un communiqué publié ce lundi 29 avril, ses tendances climatiques pour les trois prochains mois, annonçant un été qui, selon les scénarios, devrait être plus chaud que la normale.

Des températures au-dessus des normales de saison. C'est vers ce scénario que s'oriente Météo-France, qui a annoncé ce lundi, via un communiqué, ses tendances pour les mois de mai, juin et juillet.

«Pour le trimestre, sur la France, des conditions plus chaudes que la normale sont les plus probables. Pour les précipitations, aucune tendance n’est privilégiée», peut-on lire dans le communiqué.

Le bassin méditerranéen particulièrement concerné

D'après les prévisions de l'agence météorologique, à l'échelle nationale, il y a 50% de chances que les températures soient plus élevées que les normales de saison, contre 30% pour qu'elles soient conformes et seulement 20% pour qu'elles soient plus froides. Ce taux est encore important dans le bassin méditerranéen, avec 70% de chances qu'il fasse plus chaud.

@Meteo-France

Cette chaleur s'explique par la circulation de masses d'air plus chaudes que la normale sur l'ensemble du continent européen, malgré une prévisibilité limitée a rappelé Météo-France, alors qu'aunce tendance ne se dégage pour les précipitations.

«Les performances de ces prévisions probabilistes à grande échelle sont très variables selon le lieu, la saison et le paramètre météorologique concerné. Elles sont meilleures pour la température que pour les précipitations, et pour la température, souvent meilleures en hiver qu’en été», a précisé l'agence météorologique.