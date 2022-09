Ces 5 poissons qu’il faudrait ne pas manger

Le poisson est très bon pour la santé, les nutritionnistes conseillent même d’en manger deux fois par semaine. Mais attention, toutes les espèces ne sont pas recommandées, notamment aux femmes enceintes ou allaitantes. Voici les cinq espèces de poisson qu’il vaut mieux éviter.

L’espadon

D’un point de vue général, il est recommandé d’éviter les poissons prédateurs. En effet, ces gros spécimens sont souvent riches en mercure parce qu’ils consomment eux-mêmes d’autres petits poissons contaminés au mercure. C’est le cas de l’espadon dont la chair peut rappeler celle du thon. On préférera les sardines, la sole ou la truite qui présentent les taux de mercure les plus bas.

Le thon rouge

Dans les océans Pacifique et Atlantique, Le thon rouge est menacé d’extinction. Il est pourtant réputé pour sa chair particulièrement grasse. Mais le thon blanc est tout aussi bon et fera aussi d’excellents sushis.

Le saumon d’élevage

Les poissons d’élevages sont souvent élevés dans de mauvaises conditions. Ils sont nourris avec des matières grasses transformées afin de les faire grossir plus vite. Par ailleurs, ils reçoivent beaucoup d’antibiotiques au cours de leur croissance. Il est donc recommandé de se tourner vers le saumon d’Alaska qui est uniquement sauvage.

La roussette

C’est l’un des plus petits requins qui vit aussi bien en Méditerranée que dans l’océan Atlantique. La roussette est très utilisée dans la cuisine espagnole. Mais compte tenu de sa taille, elle accumule beaucoup de cadmium et de mercure, réputés nocifs pour l’organisme. Il est plus sain d’éviter sa consommation.

L’anguille

L’anguille est un poisson délicieux. Mais comme elle est très grasse, elle accumule des PCB (polychlorobiphényles) et du méthyl-mercure, deux composants mauvais pour la santé. L’Anses recommande pour cette raison de limiter à une fois tous les deux mois la consommation de certains poissons d’eau douce comme l’anguille.

