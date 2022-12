Perte de poids : voici les 10 aliments qui font le plus grossir à éviter

L’organisme réagit différemment face à l’alimentation. Il y a en revanche des généralités incontestables sur les produits qui vont favoriser la prise de poids. Voici la liste des dix aliments qui font le plus grossir et qu'on consommera avec parcimonie en cas de régime.

La charcuterie

Difficile de résister à un joli pâté en croûte. Pourtant avec toutes les graisses saturées et le sodium qu’elle contient, la charcuterie favorise la prise de poids. Il est question de modération dans la consommation plutôt que de s’imposer un interdit total, à moins bien sûr que l'on adopte un régime végétarien.

©LouisMornaud/Unsplash

Les sodas

Chaque canette de soda ou de limonade représenterait entre dix à douze morceaux de sucre. C’est énorme. Une fois que les muscles ont absorbé la quantité nécessaire, le sucre restant va se transformer en graisse, et ce, dès le plus jeune âge. Mais une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal.

©k8-unsplash

Les aliments frits

Chips, frites, nuggets… tout ce qui est frit est particulièrement gras et donc très calorique. On y retrouve une grande quantité d’huile qui s’y loge lors de la cuisson. Cuire ses aliments à la vapeur voire au four avec un peu de matière grasse pour retrouver du croustillant est donc à privilégier pour éviter la prise de poids.

©louis-hansel-shotsoflouis-unsplash

Les plats tout prêts

Pizza, tarte, gratin… toutes ces spécialités qu’on retrouve dans les rayons surgelés des supermarchés sont à bannir en cas de régime. Ce sont des préparations industrielles, facile à réchauffer, mais trop riches en sel, sucre et matières grasses. Et même si elles sont estampillées « bio », il faut les éviter.

Les fromages

L’appel du camembert se fait sentir ? Attention le fromage est considéré comme un aliment très gras. Pour éviter la prise de poids, on s’éloignera donc du plateau de fromages. A noter, les pâtes persillées, comme le roquefort, sont les plus grasses. Pour ceux qui n’ont pas de problème de santé, une à deux portions par repas ne fera pas de dégât.

©jez-timms-unsplash

le pain

Baguette, pain de mie… Tous les pains ne se valent pas mais ceux qui sont issus de fabrique industrielle avec de la farine raffinée ont un indice glycémique particulièrement élevé. En clair, une fois dans l’estomac ils se comportent comme du sucre. On évitera donc de s’en gaver.

©bruno-thethe-unsplash

les fruits secs

Tous les fruits secs ont une forte valeur nutritive. Ce n’est pas pour rien que les sportifs en mangent avant une activité physique. Ils sont riches en acides gras polyinsaturés qu’on oppose aux acides gras saturés. Pour autant, en manger en grande quantité aura l’effet inverse d’un régime. Les nutritionnistes recommandent une poignée par jour, pas plus.

Les pâtisseries, biscuits et gâteaux

Rien ne remplace le plaisir d’une bonne religieuse au chocolat pour le dessert. En revanche il faut bien avoir en tête que sur le plan nutritionnel, le bilan n’est pas terrible. En effet, les pâtisseries sont préparées à partir de farine blanche raffinée et de sucre. Après la dégustation, la sensation de satiété s’estompe vite et appelle à revenir au grignotage.

La mayonnaise

Faite à base d’huile et d’œuf, la mayonnaise est particulièrement riche en termes de calories. On aimerait se contenter d’une petite cuillère, mais généralement elle se sert avec générosité. Certains recommandent de mettre un peu de fromage blanc 0% avec pour l’alléger.

©selina-thomas-unsplash

Le tarama

Le problème du tarama est double. Il est très riche en matière grasse, mais en plus il se déguste habituellement sur un blini. Cette préparation à base d’œufs de poisson est donc à éviter en cas de régime. D’autant que son petit goût saumoné le rend vite addictif.