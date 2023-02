Faut-il laver les fruits et les légumes avant de les mettre au réfrigérateur ?

S'il est convenu de passer à l'eau les fruits et les légumes avant de les cuisiner, faut-il les laver dès le retour du supermarché ?

Vous rentrez du marché avec un cabas rempli de fruits et de légumes et vous vous demandez s’il est préférable de les laver avant de les mettre au réfrigérateur ou si cela peut attendre la préparation de votre repas.

Selon les experts, il est conseillé de laver les fruits et les légumes avant de les ranger. Le plus important étant d'enlever la terre encore présente. Vous pouvez également les brosser après le lavage afin de préserver les micronutriments et vous éviter de les éplucher.

«De nombreux fruits et légumes étant importés, il est aussi préférable de les nettoyer avant de les consommer», évoque Thomas Pain, membre de l'Institut de prévention des accidents domestiques, sur le site d’AlloDocteurs.

Un lavage à l’eau claire voire au vinaigre

Le lavage à l’eau de javel comme on peut le lire sur certains sites internet n’est absolument pas recommandé. De l’eau claire ou du vinaigre blanc, s’il y a beaucoup de terre, suffisent.

Autre avertissement : le lavage des œufs et de la viande est proscrit, car il peut propager des bactéries dans votre cuisine ou dans le réfrigérateur puis contaminer d’autres aliments.