Voici les 5 aliments les plus riches en fer

Fatigue, essoufflement, maux de tête, vertiges…Tous ces symptômes traduisent peut-être un manque de fer. Ce minéral joue un rôle essentiel pour l’organisme d’après l’Anses. Il est nécessaire pour produire de l’hémoglobine et de la myoglobine, indispensables pour le transport et le stockage de l'oxygène dans les cellules. Une carence avancée peut aboutir à l’anémie. Voici 5 aliments qui en contiennent pour éviter ce scénario.

Les abats

Ils souffrent d’une mauvaise réputation pourtant les abats sont d’excellentes sources de fer. Parmi eux, le boudin noir arrive en tête. Il se cuisine en version classique à la poêle avec des pommes ou alors en rondelle en salade avec des châtaignes cuites. Le foie ou encore les rognons sont aussi riches en fer.

Les coquillages

Coques, palourdes, bigorneaux…Tous les fruits de mer sont bien dotés en fer. C’est aussi le cas des moules qu’on mange de multiples façons mais (presque) toujours accompagnées de frites. En moyenne les coquillages contiennent 15 mg de fer pour 100 g.

©nicole-elliott-unsplash

Le cacao

Les excuses pour manger du chocolat ne manquent plus. Les gourmands préfèreront le chocolat noir qui a davantage de fer. Plus sa teneur en cacao est élevée, plus il en contiendra. Un petit carré en cas de fatigue est vivement recommandé.

©nordwood-themes-unsplash

Les lentilles

Les légumineuses sont également intéressantes pour faire une cure de fer. Les lentilles incarnent l’exemple parfait. D’autant qu’on les déguste aussi bien chaudes avec une saucisse de Morteau, que froides en salade, avec persil et échalote.

©andrew-buchanan-unsplash

Le thym

Cette plante aromatique reconnaissable aisément à son parfum puissant est une source très importante de fer. Une portion de 100 g sous forme séchée en contient près de 124 mg d’après l’Anses. Mais attention à ne pas avoir la main trop lourde : la recette risque d’en subir les conséquences.

©sigmund-unsplash