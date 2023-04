Ces 7 aliments nocifs pour votre estomac

L’estomac est un organe très sensible et peut avoir de vives réactions après un repas trop copieux ou contenant des aliments particuliers. Certains d’entre eux sont d’ailleurs connus pour être nocifs à la longue ou pour provoquer des inconforts digestifs. Voici les aliments à consommer avec modération ou à éviter.

La charcuterie

Même si les terroirs français n’en manquent pas, les différentes charcuteries ne sont pas les plus saines pour l’organisme. Très riches en sel, les jambons, pâtés, saucissons et autres rillettes peuvent créer des inconforts digestifs et nuire à la santé de l’estomac. De plus, certains éléments de charcuterie contiennent des nitrites de sodium, ce qui accentue le risque de cancer colorectal, d’après les recherches de l’Agence nationale de sécurité alimentaire (ANSES).

Les sucres et glucides raffinés

Ceux-ci sont très délicats à éviter car présents dans de nombreux produits. Biscuits sucrés, sodas, chips, mais aussi pain blanc et pâtes blanches, tous ces aliments contiennent une forte dose de sucres ou de glucide raffinés. Ces derniers sont les premiers responsables des ballonnements ou crampes d’estomac et provoquent des inconforts digestifs. Ainsi, il est préférable de se tourner vers des produits à base de farine complète, comme le pain complet ou les pâtes complètes.

Les plats préparés

Que ce soit les soupes en brique ou lyophilisées, ou les barquettes de repas déjà prêtes, ces produits sont généralement trop riches en sodium. Le sel, consommé en trop grande quantité, peut endommager la muqueuse de l’estomac et ainsi créer des maux de ventre. La meilleure solution reste de cuisiner soi-même pour contrôler la quantité de sel du repas, lorsque c’est possible.

Le café

Voilà une boisson qui sera difficile à éviter pour de nombreuses personnes. Très présent dans notre quotidien, le café a de nombreuses vertus. En plus d’avoir un effet stimulant sur l’organisme, le café peut apaiser les maux de tête chez certaines personnes. En revanche, la caféine se révèle être irritante pour l’estomac. De ce fait, il vaut mieux en consommer avec modération.

Les desserts allégés

Si la proposition de produits allégés peut être intéressante au premier abord, elle est finalement moins saine que prévue. En effet, l’exemple des yaourts allégés est équivoque : pour compenser la perte de goût dûe à un faible taux de matière grasse, les fabricants ont souvent tendance à ajouter du sucre pour compenser. Ainsi, ces produits se retrouvent surchargés en sucre et peuvent entraîner des désordres digestifs.

La friture

Même s’ils sont très bons au goût, les aliments frits, à l’instar des nuggets de poulets, du poisson pané ou encore des frites et autres beignets, peuvent entraîner des irritations de l’estomac. Très riches et très salés, ils sont compliqués à digérer et provoquent brûlures d’estomac et reflux d’acide. Pour pallier ces inconforts, mieux vaut ne pas abuser de ces produits.

Les boissons énergisantes

Les boissons énergisantes contiennent beaucoup de caféine et de stimulants, mais pas seulement. On y retrouve également la vitamine B3 hydrosoluble, aussi appelée niacine. Tous ces ingrédients ont un effet énergisant sur l’organisme, mais peuvent également provoquer des nausées et maux de ventre lorsqu’ils sont consommés en trop grande quantité.