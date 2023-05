«Régime smartphone» : comment le visuel d’un aliment peut aider à la perte de poids, selon une étude

A l’heure où 38% de la population mondiale est en situation d'obésité ou de surpoids, et où les visuels alimentaires sont en plein essor, visionner des images d’aliments pourrait être la base d’un nouveau régime pour perdre du poids.

Maigrir en regardant des images. Si de nombreuses recherches ont démontré que l'exposition à des images de nourriture augmente l'appétit et favorise la prise alimentaire, une récente étude de l’université d’Aarhus au Danemark souligne que la consommation répétée d'aliments imaginés peut au contraire faciliter la satiété et diminuer la prise alimentaire. L’exposition doit être toutefois maîtrisée.

Au cours de leur étude, dont les résultats ont été publié dans la revue Appetite, les scientifiques ont cherché à stimuler et à influencer le comportement alimentaire des participants par une exposition visuelle contrôlée à de la nourriture.

En manipulant la couleur et la variété de plusieurs confiseries, ils ont établi que trois expositions ouvrent l’appétit tandis que trente expositions rassasient.

Un premier groupe a ainsi dû regarder des images de M&M’s trois fois. Un second groupe les a regardés trente fois. Bien que plus exposé aux images de M&M’s, le second groupe avait moins envie d’en consommer que le premier.

Les mêmes zones cérébrales sont mobilisées lorsque l’on mange ou lorsque l’on croit manger. D’après Tjark Andersen, l’un de meneurs de l’étude, «c’est pourquoi nous pouvons nous sentir pleinement satisfaits sans avoir mangé quoi que ce soit».