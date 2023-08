Pains : ces 6 règles indispensables à respecter avant de le congeler

Lorsque l’on achète beaucoup de pain, on est souvent tenté de le congeler. Mais attention, quelques règles sont à suivre pour que cet aliment conserve toute sa saveur. Voici ce qu'il faut savoir avant de congeler son pain.

un contenant adapté

Pour congeler correctement son pain, ce dernier doit être emballé dans un contenant. Il ne faut en aucun cas le ranger tel quel dans le tiroir du congélateur. Il est conseillé d’opter pour un emballage en film plastique ou une boîte hermétique.

À température ambiante

Deuxième règle à observer, la température du pain avant sa congélation. Il faut que ce dernier soit impérativement à température ambiante. Il ne faut en aucun cas congeler un pain encore chaud voir tiède.

un congélateur bien réglé

La température du congélateur joue également un rôle important. Pour éviter la prolifération de bactéries lors de la congélation du pain, elle doit être au minimum de -18° C.

A Consommer rapidement

Une fois décongelé, il faut le consommer rapidement. Pour éviter de tout sortir d’un coup, il peut aussi être congelé en plusieurs morceaux pour sortir la quantité nécessaire progressivement.

pas de recongélation

Il est impératif de ne jamais recongeler son pain après l’avoir fait décongeler. Car cette pratique peut s’avérer dangereuse pour la santé, puisqu’elle favorise la prolifération de bactéries. Cela peut engendrer des intoxications alimentaires

ne pas l'oublier

Congeler du pain ne signifie pas qu'on peut l'oublier pendant plusieurs années. Après un certain temps, il va se déshydrater et après un passage au four il risque bien de n'en rester que des miettes.