Alimentation : les 4 conseils d'une professionnelle pour favoriser le bien-être des enfants

Marilou Thomas, nutritionniste, intervient régulièrement auprès d'enfants. Dans le cadre d'une journée organisée par la Fédération française de handball et son partenaire historique, Lidl, elle leur a conseillé d'être à l'écoute de leurs corps et sensations.

On dit souvent que la santé est dans l'assiette, et c'est sans doute encore plus vrai en ce qui concerne les enfants. En pleine croissance et confrontés à des journées bien remplies, les 8-12 ans ont besoin d'une alimentation saine et équilibrée, qu'il est possible de leur apporter en suivant quelques conseils simples.

L'équilibre plutôt que la restriction

S'il faut enseigner aux enfants que le sucre et le gras sont à ingérer en quantité limitées, il est toutefois contre-productif d'interdire quoi que ce soit selon Marilou Thomas, nutritionniste.

«Il y a sept familles d'aliments, le mieux c'est de respecter l'équilibre entre ces familles, explique-t-elle. Par exemple les féculents et les protéines vont être dominantes dans l'alimentation comparé au sucre, mais sans qu'il y ait de privation pour autant».

La clé d'un repas équilibré est en général de veiller à toujours avoir dans l'assiette le trio féculent, protéine et légume. Lorsqu'un enfant rechigne à manger ces derniers, Marilou Thomas conseille d'opter pour des recettes «plus ou moins colorées ou mixées, en proposant des purées par exemple. On peut aussi essayer d'utiliser les légumes pour décorer l'assiette et la rendre plus attractive».

Ecouter son appétit

Lorsqu'un enfant en bonne santé rechigne à manger, Marilou Thomas estime qu'il ne faut pas insister. «On dit souvent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée mais certains enfants n'ont pas faim le matin. Dans ce cas, il faut écouter leur appétit et ne pas les forcer».

La nutritionniste affirme que bien manger c'est avant tout «écouter son corps et ses sensations». «Si l'enfant a faim à 10h, il mangera de lui-même quelque chose à ce moment-là».

Impliquer l'enfant dans son alimentation

Pour apprendre à bien manger, un enfant doit devenir acteur de sa propre alimentation. Marilou Thomas encourage les parents à responsabiliser les plus jeunes en les faisant cuisiner ou mettre la table. «Ca permet de leur montrer comment se passe la préparation d'un repas et de leur expliquer, en situation, pourquoi il faut manger ça et éviter autre chose.»

Pour faire passer le message, la nutritionniste conseille de faire appel à des images. «Je compare souvent tout ce qui est féculent à l'essence qu'on met dans une voiture parce que c'est ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous fait avancer», illustre-t-elle.

Comptabiliser le nombre de morceaux de sucre que représente leurs sucreries favorites peut aussi les amener plus facilement à comprendre pourquoi ils ne peuvent pas en manger de manière illimitée. «Ça a un vrai impact visuel, commente la nutritionniste, en général c'est ce qu'ils retiennent le plus lors de mes ateliers».

Bannir les écrans lors des repas

Pour les enfants, mais en réalité pour les adultes aussi, il est impératif de manger dans le calme. Aussi, les écrans de toutes sortes sont les ennemis du bien-être alimentaire.

Marilou Thomas assure qu'ils ont des effets négatifs par rapport «aux sensations de faim et de satiété». Un enfant installé devant un écran «ne sera pas attentif à ce qu'il va manger et va ingérer tout ce qui lui passe sous la main, de manière mécanique».

Concentré sur ce qu'il regarde, il ne sera pas à l'écoute de son corps et continuera à manger «alors qu'il n'a peut être plus faim», déplore-t-elle.