Rappel de produits : attention, ces steaks hachés ne doivent surtout pas être consommés

Un rappel de produits concernant des steaks hachés a été lancé ce vendredi 15 mars par la plate-forme Rappel Conso. Ils sont susceptibles d’être contaminés par la bactérie E.Coli.

Méfiez-vous si vous en avez acheté. Ce vendredi 15 mars, la plate-forme Rappel Conso a un alerté quant à un risque parmi les lots de steaks hachés 5% de matière grasse de la marque Cora, vendus en barquette. Ceux-ci sont susceptibles d’être contaminés à la bactérie E.Coli.

#RappelProduit Steak hache 5% CORA - CORA





Risques : Escherichia coli shiga toxinogène (STEC)





Motif : Détection de E coli O157https://t.co/od4PSR7hsq pic.twitter.com/UmfkJJtD7A — RappelConso (@RappelConso) March 15, 2024

Dans le détail, les numéros de lots concernés sont les 40595076, 40595076 et 40595076, commercialisés dans un format de 500g entre le 29 février et le 5 mars.

Selon Rappel Conso, «les personnes qui auraient les produits et qui présenteraient des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre, sont invitées à consulter sans délai leur médecin».

Les acheteurs sont invités à ramener ce produit en magasin avant le 29 mars, pour un remboursement.