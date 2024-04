Rappel de produits : ces lots de comté présentent un risque de listériose

Le site Rappel Conso a lancé une nouvelle alerte sanitaire pour des lots de comté AOP de la marque Carrefour Extra, ce vendredi 19 avril. Ils comportent un risque de listériose.

Les amateurs de comté vendu chez Carrefour sont appelés à la plus grande vigilance. Ce vendredi 19 avril, le site gouvernemental Rappel Conso a émis un rappel de produit pour ce fromage en raison d’une détection de la Listeria monocytogenes, l’agent responsable de la listériose.

D’après les informations fournies par le site gouvernemental, six lots différents de comté AOP de la marque Carrefour Extra, vendus dans tous les magasins Carrefour en France entre le 12 mars et le 17 avril, sont concernés : 3B9013B2, 3C9053C2, 3D9043D2, 3E9043E2, 3F9033F2 et 3G9013G2.

— RappelConso (@RappelConso) April 19, 2024

Un lot de comté AOP râpé de 150 g (744040804) de la même marque et vendu du 9 février au 8 avril est également concerné par ce rappel.

— RappelConso (@RappelConso) April 19, 2024

Les clients qui ont acheté ces produits sont appelés à ne plus le consommer et à le rapporter au point de vente afin d’être remboursés, mais aussi à contacter le service consommateur de Carrefour.

Un risque majeur pour les personnes fragiles

«Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation», indique Rappel Conso.

«Des formes graves avec des complications neurologiques et des atteintes maternelles ou fœtales chez la femme enceinte peuvent également parfois survenir. Les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées doivent être particulièrement attentives à ces symptômes», précise le site gouvernemental.