Embarrassée par la polémique, Scarlett Johansson ne jouera finalement pas un homme transgenre

Cible des critiques depuis plusieurs semaines après avoir accepté de jouer le rôle d'un homme transgenre dans «Rub & Tug», le prochain film de Ruper Sanders, Scarlett Johansson a finalement annoncé qu'elle se retirait du projet.

L'actrice américaine avait été choisie pour incarner Dante Tex Gill, un homme transgenre originaire de Pittsburgh, grande figure de la criminalité américaine. De nombreuses voix, notamment de la communauté LGBT, s'étaient élevées contre ce choix, se désolant qu'une personne s'identifiant comme hétérosexuelle ait été choisie pour ce rôle.

Dans un communiqué publié par le magazine «Out», Scarlett Johansson a déclaré : « Même si j'aurais aimé avoir l'opportunité de donner vie à l'histoire et à la transition de Dante, je comprends pourquoi nombreux sont ceux qui pensent que ce rôle devrait être joué par une personne transgenre et je suis reconnaissante que ce débat autour du casting, bien que polémique, ait ouvert une conversation plus profonde sur la diversité et la représentation au cinéma.»

Il y a quelques jours, le porte-parole de la comédienne avait pourtant, en réponse aux critiques, déclaré : « Dites aux détracteurs de demander des comptes aux agents de Jeffrey Tambor, Jared Leto et Felicity Huffmann.» Les acteurs cités se sont tous les trois glissés dans la peau de personnes transgenres pour les besoins d'un rôle.