Quand Maître Gims souhaite «l'anéantissement» de Booba

Le rappeur Booba est au cœur d'un nouveau clash. Et cette fois, ce serait Maître Gims qui s'en prendrait violemment à lui dans deux enregistrements audio, partagés par l'interprète de «Scarface» et «Friday».

Dans les deux extraits, on entend une voix qui ressemble fortement à celle de l'interprète de «Bella» et «Caméléon», demandant à «Dieu de me trouver une issue favorable» au sort de Booba, c'est-à-dire l'anéantissement de ce dernier.

«Il y a trois jours, j'ai fait une invocation, j'ai prié (...). J'ai demandé l'anéantissement de Booba, j'ai demandé sa destruction pour le mal et l'humiliation qu'il veut tenter de me faire», entendrait-on expliquer l'ex-membre du collectif Sexion d'Assaut.

«C’est quels bails de marabout de château rouge ça ?»

Dans une autre vidéo, relayée par Booba, on entendrait Maître Gims dire qu'il va s'en «occuper» et «lui faire du sale». «Bah alors Meugui la pouky (Maître Gims, ndlr) c’est quels bails de marabout de château rouge ça ? Je pars de ce pas à Bakel City pour réunion au sommet avec mes ancêtres…», a ironiquement réagi l'auto-proclamé duc de Boulogne. «Le gars parce que j’ai dit qu’y ressemblait à un Simpson sans ses lunettes il est parti invoquer le tout-puissant pour ma destruction, a ajouté Booba. Bah dis donc Morray heureusement que j’ai pas b**** ta femme.»

Selon Booba, ses deux vidéos «sur le marabout de château-rouge» ont été retirées des réseaux sociaux.

Le clash entre les deux artistes a commencé après des accusations lancées par Maître Gims selon lesquelles Booba achèterait des écoutes sur les plateformes de streaming pour gonfler ses ventes.