Selena Gomez bat le record de Beyoncé sur Instagram

Déjà détentrice du record du nombre d’abonnés sur Instagram (plus de 139 millions), Selena Gomez ajoute celui de la photo la plus rapidement « likée ». En dépassant la barre du million de likes en 13 minutes seulement, elle bat le précédent record en la matière détenu par Beyoncé.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, la série de clichés prise lors du 26e anniversaire de la chanteuse - qui a fêté l’événement ce dimanche 22 juillet sur son yacht entourée de ses amis avec une « party » sur le thème de l’Italie à Newport Beach en Californie - atteint désormais les 8,9 millions de likes.

« Une autre année s'est écoulée... Merci pour tous les messages d'amour. Je ne pourrais être plus heureuse de célébrer cela avec vous et mes meilleurs amis. Je vous aime à la folie ! Que Dieu vous protège ! » a écrit Selena Gomez en légende.

Ses faits et gestes scrutés à la loupe (est-elle triste, est-elle indifférente ?) depuis l’annonce des fiançailles de son ex petit ami Justin Bieber avec Hailey Baldwin, Selena Gomez semble ne jamais se départir de son sourire radieux et multiplie les projets. Égérie de la dernière campagne Puma, la chanteuse et actrice travaille actuellement sur un nouvel album.

Beyoncé pourrait bientôt récupérer son record

Selena Gomez et Beyoncé jouent un match serré en matière de record sur Instagram. Le magazine Billboard rappelle que la photo des jumeaux de Beyoncé avait obtenu 7,8 millions de likes en 12 heures, et celle où elle exposait son ventre rond, 6,4 millions en quelques heures seulement.

Sir Carter and Rumi 1 month today. Une publication partagée par Beyoncé (@beyonce) le

13 Juil. 2017 à 10 :10 PDT

Des chiffres impressionnants que pourrait bientôt réitérer, voire dépasser, l’ex Destiny’s Child si elle venait à confirmer les rumeurs insistantes qui la disent enceinte de son quatrième enfant...

Beyoncé is really pregnant again.. and she’s about to be a mother of 4 WOW pic.twitter.com/kxDobjuUQ4 — (@phuckmaraj) 8 juillet 2018