Lady Gaga s'excuse pour avoir présenté la mort de Zombie boy comme un suicide

Zombie Boy, de son vrai nom Rick Genest, est mort après être tombé du balcon de son appartement de Montréal, le 2 août dernier. « La classification de sa mort reste à déterminer, contrairement à ce que l'on a pu lire », ont déclaré les managers du jeune homme, décédé à 32 ans.

« Je présente mes excuses si j'ai parlé trop vite, puisqu'il n'y a pas de témoins ou de preuve qui attestent de la cause véritable de sa mort », a tweeté Lady Gaga.

Out of respect for Rick's family, Rick & his legacy I apologize if I spoke too soon as there was no witnesses or evidence to support any conclusion for the cause of his death. I in no way meant to draw an unjust conclusion My deepest condolences to his entire family and friends. pic.twitter.com/CJ9AdOJ22j

— Lady Gaga (@ladygaga) 4 août 2018