Vidéo : Ariana Grande se confie sur l'attentat de Manchester

En pleine promotion pour son nouvel album «Sweetener», la chanteuse Ariana Grande était l'invitée de l'émission de radio américaine «Beats 1» vendredi 17 août. Elle y a évoqué sa chanson «Get well soon», inspirée des attentats de Manchester.

L'attaque avait fait vingt-deux morts le 23 mai 2017, tandis que la pop-star de 25 ans donnait un concert au Manchester Arena.

«C'est quelque chose de si dur», a avoué la chanteuse, très émue à l'évocation de cet événement. «Vous essayez de ne pas céder à la peur parce que justement, être là, c'est tout le sujet. Poursuivre ma tournée, c'était pour donner l'exemple à mes fans, qui étaient suffisamment courageux pour se rendre à ces fichus concerts», a-t-elle affirmé, en larmes.

«C'est effrayant, c'est terrifiant»

«Vous ne voulez pas avoir peur, parce que c'est ce qu'ils [les terroristes] attendent. Si vous leur donnez ça, alors ils auront gagné. Mais la vérité, c'est que c'est effrayant, c'est terrifiant. Ça devient effrayant d'aller où que ce soit, on regarde les endroits différemment», a-t-elle ajouté.

Ariana Grande est revenue sur les raisons qui l'ont poussée à écrire «Get well soon», qu'elle voulait être un «câlin musical» : «Je voulais faire quelque chose pour que les gens se sentent bien, moins seuls... Vous savez, on passe à côté de nos objectifs, il faut juste être là pour les autres, autant que possible. Parce qu'on ne sait jamais».

Au-delà de cette nuit tragique, la chanson de l'album «Sweetener» traite également des «démons personnels, de l'anxiété, des tragédies plus intimes», a confié la chanteuse. «La santé mentale est si importante. Les gens n'y font pas assez attention», a-t-elle soutenu. Depuis l'attentat de Manchester, Ariana Grande a révélé souffrir de stress post-traumatique, qui l'a poussée à entamer une thérapie.