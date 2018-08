Aretha Franklin laisse une fortune de 80 millions de dollars mais pas de testament

La «reine de la soul» Aretha Franklin, morte le 16 août dernier à l'âge de 76 ans, laisse derrière elle une fortune de 80 millions de dollars, mais elle n'avait pas prévu de testament, révèle le site people TMZ.

En l'absence de testament, comme le veut la loi du Michigan (la chanteuse résidait et est décédée à Détroit), la colossale fortune d'Aretha Franklin sera divisée et distribuée à parts égales à ses quatre fils : Clarence (63 ans), Edward (61 ans), Ted Jr. (54 ans) et Kecalf (48 ans).

Les funérailles de l'interprète de «Think» auront lieu dans l'intimité le 31 août au Greater Temple, une église pentecôtiste de Détroit. Les obsèques de Rosa Parks, figure emblématique de la lutte pour les droits civiques des afro-américains, y furent organisés en 1955.

Un hommage public à Aretha Franklin sera également organisé les 28 et 29 août pour que les fans puissent le dire un dernier adieu. Son cercueil ouvert sera exposé au musée Charles H. Wright Museum of African American History.