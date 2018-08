Barack Obama salue la «divine» Aretha Franklin

L'ancien président américain Barack Obama a rendu hommage jeudi à la «divine» Aretha Franklin décédée jeudi à 76 ans, en estimant quelle avait contribué à «façonner l'Amérique».

«Dans sa voix, nous pouvions lire notre Histoire, dans son entièreté et dans toutes ses nuances: notre puissance et nos peines, notre côté sombre et notre lumière, notre quête de la rédemption et le respect gagné difficilement», a commenté l'ex-président démocrate, à l'investiture duquel la légende de la soul avait chanté.

Lors de la 38e cérémonie des Kennedy Center Honors, diffusée le 29 décembre 2015 sur CBS, Aretha Franklin avait interprété « (You Make Me Feel Like) A Natural Woman ». Une performance qui avait ému Barack Obama.

Assis dans le public avec son épouse, Michelle, le président américain avait laissé échapper quelques larmes lorsque que la célèbre chanteuse soul avait repris cette chanson, un de ses plus gros tubes, écrite en 1968 par Gerry Goffin, Jerry Wexler et Carole King.