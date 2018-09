L’ex-Miss France Marine Lorphelin va devenir interne aux hôpitaux de Paris

Elue Miss France 2013, Marine Lorphelin a annoncé sur son compte Twitter qu’elle allait bientôt intégrer l’AP-HP (Assistance publique – Hôpitaux de Paris) en tant qu’interne.

La jeune femme exercera en médecine générale. Elle avait déjà annoncé sa décision au site Egora la semaine dernière.

«Mon choix est arrêté sur la médecine générale. Depuis un an environ, je l'envisageais de plus en plus. Je me suis rendu compte que c'était la spécialité qui correspondait le plus à ce que j'aime dans la médecine et à mes attentes. Même si j'ai des difficultés à renoncer à d'autres spécialités, comme la gynécologie médicale et l'endocrinologie. J'ai adoré mon stage de gynéco ; j'aime tout ce qui a trait à la contraception, à la grossesse, aux pathologies des femmes. Ça m'aurait vraiment plu», disait-elle.

En juin dernier, Marine Lorphelin a passé et réussi avec brio ses examens de sixième année. Après un an d’interruption due à son élection au titre de Miss France, la Bourguignonne avait repris les chemins de l’université pour espérer réaliser son rêve, devenir médecin. La voici désormais proche d’y arriver.