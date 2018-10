Les 5 chansons inoubliables de Charles Aznavour

Le chanteur Charles Aznavour s'est éteint à l'âge de 94 ans. Tout au long de sa longue carrière, il a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde entier. Des succès qui sont ancrés dans l'histoire de la chanson française.

«LA bohème» - 1965

Cette chanson est tirée de l'opérette «Monsieur Carnaval» qu'il monte lui-même. Elle raconte le quotidien d'un peintre se remémorant ses souvenirs passés sur la Butte Montmartre. «Un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître».

«Hier encore» - 1964

Là encore, Charles Aznavour évoque l'âge symbolique des vingt ans. Et de nouveau, elle parle d'un homme qui tire le bilan de sa vie et de ses regrets accumulées. C'est l'un des plus grands succès de sa carrière. Il a d'ailleurs enregistré une version en italien, en 1970. Elle a également été traduite en anglais, en japonais et en espagnol.

«Emmenez moi» - 1967

La nostalgie est de nouveau au coeur de ce succès, avec le désir de quitter son lieu de vie pour un cadre plus idyllique. «Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil». Il en publie une version anglaise, appelée «Take me along», en 1978.

«FOr me, formidable» - 1963

Le chanteur lie le Français et l'Anglais dans cette chanson qui lui permet de conquérir le monde. Il loue le Carnegie Hall de sa poche, à New-York. «C'est ce que j'ai vu de plus beau sur scène», affirmera Bob Dylan.

«je m'voyais déjà» - 1960

C'est certainement ce sucès qui lui permet de lancer sa carrière. Il écrit cette chanson en s'inspirant d'un jeune artiste belge qu'il observe dans un bar de Bruxelles. Il la propose à Yves Montand qui refuse de la chanter. Il se décide donc à sauter le pas et l'interprète pour la première fois à l'Alhambra, le 12 décembre 1960. C'est un succès puisqu'il est ovationné par le public.