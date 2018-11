Lauryn Hill arrive avec 2h30 de retard à son concert à Paris et se fait huer

La chanteuse Lauryn Hill a provoqué la colère de ses fans en arrivant, mardi 20 novembre, avec 2h30 de retard à son propre concert à Bercy.

Sur Twitter, les fans n’ont pas manqué d’afficher leur mécontentement. Ni l’humoriste Fary, ni le DJ Reborn, n’ont pu calmer leur impatience durant ces 2h30 d'attente.

Certains avaient déboursé entre 50 et 100 euros pour voir la star.

Je suis au concert de Lauryn Hill @accordH_Arena, je vous jure on a vu Fary débarquer sur scène en mode « je vais vous faire des blagues parce qu’elle est en retard ». Résultat, le pauvre s’est fait siffler, il est 22h et DJ Reborn nous passe des sons comme au Why Not à Lannion. — Gurvan Kristanadjaja (@GurvanKris) 20 novembre 2018

Aux alentours de 23h, le concert a donc commencé, mais il n'était visiblement pas à la hauteur de l’attente interminable. Au point que le public a continué de siffler jusqu'à la fin du concert.

Vous me croirez jamais, à cause du retard, la lumière s’est allumée et le micro s’est coupé en plein milieu du concert. Fin là dessus, Lauryn Hill seule sur scène, désamparée. @AccorH_Arena grosse blague, vous puez la défaite. — Gurvan Kristanadjaja (@GurvanKris) 20 novembre 2018

La fin du concert a tourné littéralement au fiasco. «Vous me croirez jamais, à cause du retard, la lumière s'est allumée et le micro s'est coupé en plein milieu du concert. Fin là dessus, Lauryn Hill seule sur scène, désemparée», a poursuivi le journaliste de Libération.

La chanteuse des Fugees, âgée de 43 ans, fête actuellement sur scène les 20 ans de son album «The Miseducation of Lauryn Hill», mais elle accumule les ratés, puisque la veille, le public bruxellois l'avait lui aussi attendue durant plus de deux heures.