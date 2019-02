50 Cent menacé de mort par un officier de police ?

Un inspecteur de Brooklyn aurait demandé à des agents de «tirer à vue» sur le rappeur 50 Cent, a rapporté ce dimanche The New York Daily News. Une enquête a été ouverte.

Ordre aurait été donné au mois de juin lors d’un briefing alors que le rappeur était censé venir assister à un match de boxe organisé par le NYPD. Tandis que le policier new-yorkais tenterait de faire passer son message pour une blague, la star fait mine de prendre la menace très au sérieux.

Brooklyn precinct commander is being investigated by the NYPD for allegedly threatening the celebrity’s life — telling his officers at a roll call to “shoot him on sight." https://t.co/Vv3AWROeTW

«Voilà comment je me réveille ce matin. Ce mec, Emanuel Gonzales est un flic pourri qui abuse de son pouvoir. Ce qui est triste c’est qu’il a toujours son insigne et son arme» a écrit dimanche 50 Cent en relayant l’article du New York Daily News sur ses réseaux sociaux. L’interprète de Candy Shop a fait savoir qu’il avait demandé à ses avocats quelles suites pouvaient être données.

This is how I wake up this morning, This guy Emanuel Gonzales is a dirty cop abusing his POWER. The sad part is this man still has a badge and a gun.



I take this threat very seriously and im consulting with my legal counsel regarding my options moving forward. pic.twitter.com/5HWk2tqYFo

— 50cent (@50cent) 17 février 2019