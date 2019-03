En larmes, R. Kelly nie les accusations d’agressions sexuelles

Inculpé pour dix abus sexuels avec circonstances aggravantes, R. Kelly a de nouveau nié les accusations dont il fait l’objet.

Pour sa première prise de parole publique, l’ancienne gloire de la musique a choisi de répondre aux questions de la journaliste de CBS News, Gayle King. Des premiers extraits de l’interview, qui doit être diffusée ce mercredi, ont été dévoilés.

NEW: R&B singer R. Kelly, charged with aggravated sexual abuse, angrily denied the accusations in a new interview with @GayleKing, insisting the claims are “rumors” & “not true.”





Kelly has pleaded not guilty; see the first clips here & watch @CBSThisMorning Wednesday at 7a ET. pic.twitter.com/5yT1QwPsIq

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) 5 mars 2019