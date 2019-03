Le coup de gueule de l'actrice Jameela Jamil contre la retouche de photos

Sur les réseaux sociaux, l'actrice de la série «The Good Place», Jameela Jamil a poussé un coup de gueule en publiant un cliché d'elle sur laquelle elle liste tout ce qui a été retouché.

«Je ne ressemble pas à ça, ils m'ont retouché à mort !», s'est-elle exclamée. «Je faisais juste une nouvelle parodie avec une pose sensuelle, et j'ai été frappée par la façon dont cette photo de moi avait été lourdement modifiée. Comment osent-ils ? Cela m'a rendu mentalement malade d'essayer d'être à la hauteur de cette image. La retouche, c'est le diable», écrit l'actrice sur Twitter.

I was just doing a new spoof motivation sultry pic and was struck by how heavily edit this picture of me is. How dare they? It made me so mentally unwell trying to live up to this image in person. Airbrushing is the damn DEVIL. pic.twitter.com/LjcFh2D69l

— Jameela Jamil (@jameelajamil) 6 mars 2019