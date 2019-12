Colin Firth divorce après 22 ans de mariage

C’est la fin d’une belle histoire d’amour longue de 22 ans. L’acteur Colin Firth et son épouse Livia ont annoncé leur divorce ce vendredi 13 décembre.

«Colin et Livia Firth sont séparés. Ils restent amis et unis pour l’amour de leurs enfants. Nous vous demandons de respecter leur vie privée. Il n’y aura pas d’autres commentaires.», peut-on lire dans un communiqué relayé par le magazine People.

Pour rappel, le comédien de 59 ans et la productrice Livia Firth se sont rencontrés en 1996. C’est sur le tournage de «Nostromo» que leurs regards se sont croisés pour la première fois.

rupture pour cause d'infidélité ?

Un an après, ils se sont mariés et ont eu deux enfants, Luca et Matteo, âgés respectivement de 18 ans et 16 ans. Mais près de 10 ans plus tard, leur mariage a commencé à battre de l’aile.

En 2015, le couple prend alors la décision de se séparer. Peu de temps après, la productrice Livia Firth est tombée sous le charme d’un journaliste italien, avant de déposer plainte contre lui pour harcèlement. Après cette liaison, les deux tourtereaux avaient décidé de se donner une seconde chance.

Mais l'interprète de George VI dans «Le discours d’un roi», ne s'en serait jamais totalement remis. Selon plusieurs médias étrangers, la cause de leur rupture serait liée à cette histoire d'infidélité qui avait fortement fragilisée leur mariage.