Demi Lovato se fait tatouer pour célébrer sa guérison après une overdose d'héroïne

Demi Lovato veut tourner une page de sa vie. La chanteuse a décidé de se faire tatouer afin de marquer la fin de sa période de guérison, un peu plus d'un an après l'overdose à l'héroïne dont elle a été victime.

«Je suis passée par de mauvais moments et, sincèrement, je me vois comme une battante. Je ne me vois pas comme une gagnante, mais comme une battante», confiait Demi Lovato en novembre dernier.

La chanteuse de 27 ans s'est rendue au salon de tatouage de Doctor Woo, pour se faire inscrire le mot «survivante» en anglais sur le côté droit du cou.

En octobre dernier, Demi Lovato s'était déja faite tatouer la lettre «T» sur le bras, en hommage à son ami Thomas Trussell III, mort d'une overdose à l'âge de 31 ans.