Demi Lovato hospitalisée d’urgence après une overdose

Après des années de lutte contre son addiction à l'alcool et à la drogue, Demi Lovato a rechuté : la star de 25 ans a été hospitalisée d'urgence ce mardi 24 juillet 2018 après avoir été retrouvée inconsciente chez elle, dans sa maison de Los Angeles.

Selon TMZ, elle aurait fait une overdose d'héroïne, ce qui a toutefois été démenti par ses proches. Une porte-parole des pompiers de Los Angeles a confirmé à l'AFP qu'une jeune femme de 25 ans avait été transportée de chez elle, à une adresse qui correspond à la sienne, vers un hôpital, mais sans révéler son identité ou donner de détails sur son état. Le site américain TMZ, citant des sources policières, a indiqué que l'actrice avait reçu du Narcan, un traitement d'urgence pour les overdoses utilisé pour contrer les effets des opiacés.

« Demi est réveillée et sa famille veut remercier tout le monde pour leur amour, leurs prières et leur soutien. Certaines informations rapportées par les médias sont incorrectes et sa famille demandent le respect de sa vie privée et d'arrêter les spéculations sur son état de santé. Son rétablissement est le plus important à l'heure actuelle », a confié son agent ce mercredi 25 juillet à Variety.

Un passé difficile

« Il y a six ans, je buvais de la vodka dans une bouteille de Sprite à 9 heures du matin, vomissant dans la voiture. Et je me souviens avoir pensé : ‘Ce n'est plus mignon. Ce n'est plus amusant. Je suis juste comme mon père’ », avait raconté la chanteuse en mars dernier lors d’un discours pour célébrer ses «six ans de sobriété». « J'ai fait des changements dans ma vie, et la raison pour laquelle je suis devenue si lucide à propos de mon histoire, c'est parce que je sais qu'il y a des gens ici ce soir qui ont besoin d'aide, et je veux que vous sachiez que ça va aller», avait ce soir-là poursuivi Demi Lovato très émue. « Merci d'avoir contribué à sauver ma vie, je vous aime ».

Dépression, drogue, alcool, anorexie... Celle qui est devenue une star internationale dès l'enfance avec Disney, s’était livrée l’année dernière dans le touchant documentaire « Simply Complicated ». Elle avait notamment suivi une cure en 2010. Mais il y a peu de temps des signes annonçaient un retour de ses démons notamment les paroles de son titre « Sober » : « maman je suis désolée, je ne suis plus sobre. Et papa, s’il te plaît excuse-moi pour les verres que j’ai renversés sur le sol. A ceux qui ne m’ont jamais quittée, nous sommes déjà passés par là. Je suis désolée, je ne suis plus sobre ».

Des stars en soutien

Lady Gaga, Lily Allen, Ariana Grande, Bebe Rexha, Katy Perry, Ellen Degeneres, Luis Fonsi... De nombreuses stars ont manifesté leur émotion sur les réseaux sociaux.

Lady Gaga : "Nous devrions couvrir d'amour Demi Lovato. Je suis si heureuse qu'elle soit en vie"

We should all wrap our arms of love around Demi Lovato. I am so happy you’re alive. Thank God. If I know my monsters as well as I believe I do, we all wish you self-compassion and inner peace. And may you receive the love so many have for you. #ImConfidentInDemi Demi, I love you. — Lady Gaga (@ladygaga) 25 juillet 2018

Katy Perry : "amour et force à toi @ddlovato, nous sommes tous là pour toi bébé"

love & strength to you @ddlovato we’re all here for you baby girl — KATY PERRY (@katyperry) 25 juillet 2018

Ariana Grande : "je t'aime @ddlovato"

i love u @ddlovato — Ariana Grande (@ArianaGrande) 24 juillet 2018

Ellen DeGeneres : "J'aime tellement Demi Lovato. J'ai le coeur brisé de la voir traverser cela".

I love @DDLovato so much. It breaks my heart that she is going through this. She is a light in this world, and I am sending my love to her and her family. — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 24 juillet 2018

Lily Allen : "Pauvre belle âme. J'espère qu'elle va vite aller mieux".

Poor beautiful spirit @ddlovato I hope she’s ok, and that she makes a full recovery soon. — LILY ALLEN (@lilyallen) 24 juillet 2018

Kesha : "je t'aime @ddlovato je pense à toi"

Love u @ddlovato thinking of you + your family + fans + friends praying for you and thinking of you — kesha (@KeshaRose) 24 juillet 2018

Bebe Rexha : "Je prie pour toi Demi".

I’m praying for you with everything in me @ddlovato. You are so loved. — Bebe Rexha (@BebeRexha) 24 juillet 2018

Missy Elliott : "Je prie pour Demi Lovato, on ne peut pas savoir ce que les gens vivent alors s'il vous plaît faîtes preuve de compassion et ne plaisantez pas. Encourageons-là et espérons qu'elle reçoive l'aide dont elle a besoin".

Sending Prayers for Demi Lovato you just never know what people are going through so please have compassion & no jokes but let’s be encouraging so she will get the help she needs https://t.co/1BMTn8k88i — Missy Elliott (@MissyElliott) 24 juillet 2018

Bruno Mars : "Amour et prières pour Demi Lovato"

Sending love and prayers to Demi Lovato — Bruno Mars (@BrunoMars) 24 juillet 2018

Luis Fonzi "Tu es forte, talentueuse, brillante et tu peux surmonter cela".