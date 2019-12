Kim Kardashian, Kylie Jenner, Justin Bieber... Comment les stars ont-elles passé Noël ?

Pour bon nombre de personnalités, les fêtes de Noël sont aussi - et surtout - l'occasion d'en mettre plein la vue à leurs millions d'abonnés. Les Kardashian, Justin Bieber ou encore Jennifer Lopez, comment les stars ont-elles célébré Noël cette année ?

Jennifer Lopez et son fiancé Alex Rodriguez ont-ils confondu Noël avec la Saint-Valentin ? Toujours est-il que le couple très amoureux avait misé sur une ambiance «cocooning», pyjamas assortis en prime.

Justin Bieber, qui a annoncé un nouvel album et une nouvelle tournée pour 2020, a profité des célébrations de Noël pour faire quelques vocalises dans sa voiture.

Chez David et Victoria Beckham, on se contente de choses simples. Un verre de vin rouge pour Madame, la traditonnelle dinde de Noël coupée par Monsieur... et en guise de cadeaux pour leurs trois enfants, une nouvelle addition à la famille, une adorable chienne baptisée Sage.

Pour être certaine que ses invités ne passent pas à côté du sapin, Britney Spears a vu les choses en (très) grand, s'assurant par la même occasion une facture d'électricité très salée.

Hors de question pour les Kardashian-Jenner de traîner en pyjama toute la soirée en multpliant les parts de bûches glacées. La seule consigne cette année : vendre du rêve à leurs millions d'abonnés. Une soirée fabuleuse pendant laquelle les invités ont pu profiter de la voix angélique de la chanteuse Sia, venue chanter à domicile.

L'impressionnante perte de poids d'Adele a complètement éclipsé son fabuleux Noël en compagnie du Grinch...

La palme des parents de l'année est decernée à Kate Middleton et au prince William qui ont réussi à motiver leurs enfants pour se rendre à la messe de Noël.

Assortir sa couleur de cheveux à son sapin ? C'est la vie qu'a décidé de mener Chris Brown, qui vient d'accueillir son deuxième enfant.