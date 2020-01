Jay Z poursuit en justice des responsables de prisons américains au nom de 29 détenus

Après Kim Kardashian, c'est au tour de Jay Z de s'attaquer au système judiciaire américain. Le rappeur a décidé de poursuivre des responsables de prison du Mississippi au nom de 29 détenus, dont les vies seraient selon lui en danger.

Selon Alex Spiro, l'avocat qui représente Jay Z, les 29 prisonniers en question vivraient dans des conditions «dégradantes» et «inhumaines». La plainte, déposée via Team Roc, l'organisation philantropique du rappeur, évoque également «la misère» et la violence auxquelles ils font face quotidiennement, qui mettraient en péril «leur santé physique et mentale».

Des dédommagements pour les détenus ainsi que des actions concrètes de la part du Mississippi Department of Correction ont été demandés par les avocats du rappeur, qui rappellent la mort de Walter Gates, Roosevelt Holliman et Denorris Howell, trois prisonniers décédés au centre pénitentiaire de Parchman à la suite de réglements de compte entre gangs. «Ces décès sont le résultat de l'indifférence total du Mississippi pour les personnes incarcérées et leurs droits constitutionnels», écrit le représentant de Jay Z dans la plainte.

«les droits humains fondamentaux leur sont refusés»

Cellules infestées de rats, absence de matelas... Très engagé, Jay Z avait déjà alerté le gouverneur Phil Bryant le 9 janvier 2020 dans une lettre transmise par le même avocat, dans laquelle il énumérait les conséquences de la négligence de l'Etat du Mississippi, qui selon lui refuse aux prisonniers «les droits humains fondamentaux».

Le premier milliardaire du rap avait «exigé que le Mississippi prennent des décisions immédiates pour remedier à cette situation intolérable».