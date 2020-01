Pamela Anderson s'est mariée en secret avec un producteur de 74 ans

Séparée du joueur de foot Adil Rami depuis juin 2019, Pamela Anderson, 52 ans, a repris sa vie amoureuse en main. La star s’est en effet mariée avec son ex, le magnat du cinéma Jon Peters, âgé de 74 ans, lors d'une cérémonie privée à Malibu le 20 janvier.

Le couple, qui s'est connu pour la première fois il y a plus de 30 ans, s'est retrouvé ces derniers mois et a gardé sa relation secrète.

«Pamela n'a jamais vu tout son potentiel en tant qu'artiste. Elle n'a pas encore vraiment brillé. Elle est bien plus que ce que l'on voit, sinon je ne l'aimerais pas tant», a déclaré le producteur de «A Star Is Born» au Hollywood Reporter. «Il y a de belles filles partout. Je pourrais avoir le choix, mais depuis 35 ans, je ne veux que Pamela. Elle me rend sauvage - dans le bon sens du terme. Elle m'inspire. Je la protège et la traite comme elle mérite d'être traitée», a-t-il ajouté.

Ce mariage est le cinquième pour les deux. Parmi les ex d'Anderson, se trouvent le rocker Tommy Lee avec qui elle a deux fils et a été mariée de 1995 à 1998, mais aussi Kid Rock (qu'elle épouse en 2006 et dont elle divorce 4 mois plus tard) et Rick Salomon, avec qui elle se marie pour la première fois en 2007, mais dont l'union est là aussi annulée quelques mois après. Le couple se remarie en 2014 avant de divorcer en 2015. Plus récemment, Pamela Anderson a vécu à Marseille avec la star française du football Adil Rami. Leur relation s'est terminée par une rupture chaotique en juin 2019, Pamela Anderson l'accusant de violences conjugales et de tromperie.

Jon Peters s'est quant à lui marié, après quelques années de vie commune en 1962 avec Marie Zampirella, dont il a divorcé en 1967. Son mariage avec l'actrice Lesley Ann Warren, en 1967, a pris l'eau au début des années 70, lorsque le coiffeur de l'époque s'est mis à fréquenter Barbara Streisand, qu'il a rencontrée sur le tournage de la comédie «For Pete's Sake». Le début d'une relation torride qui durera 12 ans et qui donnera naissance au deuxième remake de «A Star Is Born» dans lequel joue Barbara Streisand, et que Jon Peters produit (il a également produit le quatrième remake du film, en 2018, avec Bradley Cooper et Lady Gaga).

L'homme a également été marié à la productrice Christine Forsyth-Peters en juin 1987, et a divorcé 1993 après la naissance de leurs deux filles. Christine Forsyth-Peters a assisté à son mariage avec Pamela à Malibu, avec leurs filles Caleigh et Skye (la fille de Jon Peters, Kendyl, était également présente ainsi que les fils de Pamela Anderson, Brandon et Dylan). Avant Pamela, Jon Peters a été marié à Mindy Peters de 2001 à 2004.

Une rencontre il y a 30 ans

Pamela Anderson et Jon Peters ont évolué dans des univers différents ces dernières années. L'ancienne star de Baywatch, 52 ans, avait déménagé en France et s'était métamorphosée en une femme internationale qui était fréquemment photographiée entrant à l'ambassade de l'Équateur à Londres pour rendre visite à son ami Julian Assange ou aborder la question des droits des animaux au Kremlin devant Vladimir Poutine.

Le reclus Jon Peters, 74 ans, est en grande partie resté à l'écart des projecteurs, un milieu dans lequel il a baigné pendant des années en tant que producteur de grands classiques des années 1980 et 1990 comme «Flashdance», «Les Sorcières d'Eastwick», «Batman» et «Batman Returns».

Jon Peters a remarqué pour la première fois l'actrice, qui venait de quitter sa Colombie-Britannique natale pour déménager à Los Angeles, au milieu des années 1980 au manoir Playboy.

«Je suis entré et j'ai vu ce petit ange assis au bar. C'était Pammy. Elle avait environ 19 ans. Je savais qu'elle serait une grande star», avait-il déclaré à The Hollywood Reporter. «Nous avons fini par vivre ensemble. Pamela était une fille qui sans maquillage était magnifique. Elle était très intelligente et très talentueuse. J'ai essayé de la dissuader de faire Playboy. J'ai dit : "Ne fais pas Playboy. Concentre-toi sur une carrière sérieuse'. Elle m'a dit : 'Tu es fou'. Elle voulait faire Playboy, et elle a continué à le faire à 13 reprises.»

Pamela Anderson est d'ailleurs devenue l'incarnation de la bombe de Playboy, ce qui a contribué à la rendre célèbre. Jon Peters a payé ses cours de théâtre, de danse et de chant, ce qui l'a aidée à lancer sa carrière à l'écran, d'abord dans la sitcom «Home Improvement» puis en tant que sauveteuse sexy dans le succès international «Alerte à Malibu», et plus tard dans le film de science-fiction «Barb Wire». A l'époque, Jon Peters a tenté de la séduire, mais Pamela Anderson l'a rejeté. Il se souvient maintenant de lui avoir dit : «Dans 30 ans, notre différence d'âge ne voudra plus rien dire».

«Je suis prête maintenant et il est prêt aussi»

Après le mariage, Anderson a offert à THR sa propre déclaration sur Peters sous la forme d'un poème.

«Jon est le 'bad boy' original d'Hollywood - personne ne peut le comparer

Je l'aime profondément comme ma famille.

Sa vie me faisait peur.

Tant pis pour une fille comme moi. Maintenant, j'ai davantage vécu et j'ai réalisé...

Il a toujours été là. Il ne m'a jamais laissée tomber.

Je suis prête maintenant et il est prêt aussi.

Nous nous comprenons et nous respectons mutuellement - Nous nous aimons sans conditions.

Je suis une femme chanceuse. La preuve.

Dieu a un plan».