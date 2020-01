Meghan et Harry : leur demeure au Canada serait construite sur un cimetière indien

Meghan Markle et le prince Harry, qui ont décidé de prendre leurs distances avec la famille royale et d’aller vivre au Canada, ont jeté leur dévolu sur un immense manoir de 13 millions de dollars sur l’île de Vancouver. Des sépultures indiennes reposeraient sous la maison.

Les jeunes parents avaient déjà passé les fêtes de Noël dans ce manoir de la commune de North Saanich, qui appartiendrait à un millionnaire russe. Cette demeure a été construite sur des terres qui appartenaient autrefois aux autochtones canadiens.

Tanya Jimmy, cheffe de la tribu Tseycum, en appelle au duc et à la duchesse de Sussex : «Ne nous ignorez pas. Le terre où cette maison a été construite nous a été volée», rapporte le Sunday Mirror. L’île de Vancouver est devenue officiellement une colonie britannique en 1843, et a été rattachée à la colonie de la Colombie-Britannique en 1866.

À l’époque, la tribu aurait cédé ces terres «pour à peine quelques centaines de dollars», explique Tanya Jimmy, qui affirme que certains de leurs ancêtres sont enterrés sous la maison. La communauté n'est cependant pas opposée à l'arrivée au couple royal, et y voit aussi une opportunité de mieux faire connaître leur tribu et leurs traditions. «Meghan appréciera de voir que ce sont les femmes qui maintiennent notre communauté.», ajoute-t-elle. «Ce serait formidable d'avoir le soutien de Meghan et Harry. S'ils viennent à nous, nous pourrions partager un repas et discuter, comme notre peuple le fait depuis des centaines d'années» déclare Tanya Jimmy au journal britannique.