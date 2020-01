Le prince Harry refuse que la série «The Crown» se penche sur son histoire

Le prince Harry aurait fait comprendre à Netflix qu’il ne souhaitait pas que la série «The Crown», inspirée de la vie de la reine Élisabeth II, se penche sur la sienne.

C’est ce que révèle Angela Levin, la biographe officielle du prince, lors d’une interview accordée à la BBC Breakfast, à l’occasion de la sortie de son ouvrage, «Harry, conversations avec le prince». Pas question pour le petit fils de la Reine que sa vie privée fasse l’objet ne serait-ce que d’un seul épisode de la série à succès.

Elle se souvient encore de sa première rencontre avec le duc de Sussex : «Quand je suis allée l’interviewer à Buckingham Palace, la première chose qu’il m’a dit en me serrant la main était : "Est-ce que vous regardez The Crown ?" J’étais embarrassée, car à l’époque, je n’avais pas vu la série». Le prince aurait alors poursuivi : «Je vais m’assurer que ça s’arrête avant qu’ils ne parlent de moi».

How might #TheCrown react to Harry and Meghan’s decision to step back? @angelalevin1 tells #BBCBreakfast what Prince Harry said about the show pic.twitter.com/KZ1pdt9Do0

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) January 20, 2020