Coronavirus : Booba publie un reportage pour sensibiliser et appelle à respecter le confinement

«Restez chez vous». C’est en somme le message envoyé par le Duc de Boulogne dans une vidéo-reportage publiée dimanche. L’artiste appelle ses fans à respecter le confinement et alerte sur le nouveau coronavirus.

«On a décidé de faire cette émission pour aider du mieux qu’on peut», a notamment expliqué Kopp au début de cette vidéo qui dure un peu plus de 26 minutes.

Le but du rappeur de 43 ans est simple : «faire comprendre à la population que l’heure est très grave et il y a beaucoup de gens qui meurent. Et beaucoup de gens vont mourir malheureusement». «La seule solution aujourd’hui c’est de rester confiné», a-t-il martelé.

Interviews et images choc

Elie Yaffa, de son vrai nom, mène ensuite deux interviews. La première avec Ben, qui se présente comme un médiateur de Nanterre. Ce dernier va à la rencontre de personnes dans les rues et leur demande leur ressenti par rapport aux mesures restrictives.

Pour la deuxième partie de la vidéo, le rappeur de 43 ans a réalisé un entretien avec Bernard Squarcini, ancien directeur centre du Renseignement Intérieur. Le haut-fonctionnaire est notamment interrogé sur la dangerosité du nouveau coronavirus, la nécessité de rester chez soi et la difficulté de faire respecter le confinement.

Booba termine notamment sa vidéo en diffusant des images qui auraient été prises dans un hôpital. Sur celles-ci, du personnel soignant montre des corps en grand nombre afin de sensibiliser «ceux qui pensent que rien ne peut leur arriver».