Quand Raphaël se fait disputer en plein live Facebook par sa femme «qui doit faire à bouffer»

Pas toujours facile de concilier vie de famille et performance live en cette période de confinement. Alors qu’il donnait un concert sur Facebook pour divertir ses fans, le chanteur Raphaël s’est fait disputer en direct par sa femme. La raison ? Ce n’est ni le moment, ni l'endroit.

«Il ne faut pas que tu la remettes sur Instagram !», lui lance son épouse, Mélanie Thierry, interrompant l’artiste, guitare à la main, en plein milieu de sa chanson. «Je suis en direct sur un truc Facebook, arrête de m'interrompre !», répond le chanteur de 44 ans.

«Bah oui, mais c'est pas une heure, tu es dans la cuisine, je dois faire à bouffer !», s'énerve l'actrice. «Je recommence. Et j’en ai pas pour longtemps, enfin je ne crois pas.», poursuit Raphaël, légèrement embarrassé.

Une scène de ménage drôle et spontanée largement relayée sur les réseaux sociaux et remarquée par la journaliste de France Inter Camille Crosnier.

Dans la série des chanteurs confinés en live sur Facebook, cette scène dans la cuisine de Raphaël avec ses enfants qui se pointent et sa femme Melanie Thierry qui l'engueule est mythique (et totalement rafraîchissante)



JE DOIS FAIRE À BOUFFER !!!

Mais ce n'est pas tout. Alors qu’il tente de rester concentrer, malgré les va-et-vient de sa femme dans la pièce, ce sont cette fois-ci ses enfants, Roman (11 ans) et Aliocha (6 ans), qui viennent le déranger.

«Mais tu parles à qui ?», lui demande plusieurs fois son fils dans un deuxième extrait. «Je parle tout seul, oui tu vois je perds la raison. Il faut s’habituer maintenant on parle tout seul», lui répond alors son papa d'un ton amusé.

Autr extrait autre jour (oui, j'ai tout regardé vive le confinement), son fils arrive : MAIS TU PARLES À QUI LÀ ???

Sur une autre séquence, il insiste également pour dire bonjour aux internautes et montre sa tête à l'écran, obligeant Raphaël à tourner la webcam.

Dernier extrait, sur une autre vidéo, avec son enfant qui s'incruste (c'est moi qui ai mis un emoji pour le cacher) : BONJOOOOOUR !

Depuis le début de la période de confinement, plusieurs artistes organisent des concerts depuis leur domicile, comme notamment Nach, Christine and the Queens, Keren Ann, Patrick Bruel, ou encore Matthieu Chedid et Benjamin Biolay.