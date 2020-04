Vidéo : confiné, Matthew McConaughey joue au bingo en ligne avec les résidents d’une maison de retraite

L'acteur et producteur Matthew McConaughey a offert un peu de joie aux résidents d'une maison de retraite, l’Enclave de Round Rock Senior Living à Round Rock, en organisant un bingo virtuel.

En septembre dernier, les résidents et les employés de l’Enclave avaient demandé à Matthew McConaughey – originaire du Texas – de se joindre à eux pour le bingo. L'acteur n'a pas hésité à répondre présent pour le grand plaisir des retraités confinés.

La directrice des ventes de l’établissement, Molly Davis Nedley, a déclaré que le personnel ne pouvant pas interagir avec les résidents comme ils le feraient en temps normal en raison de la pandémie de coronavirus, ils ont fait tout leur possible pour leur apporter un peu de distraction.

Lorsqu’un «bingo» était appelé, le prix du gagnant était de pouvoir poser à l’acteur la question de son choix.

«C’était un souhait devenu réalité ! Les résidents ont adoré voir Matthew et sa famille et ont aimé l’entendre parler de ce qu’il faisait pour surmonter cette crise » , a déclaré Nedley. «Cela leur a donné de l’espoir et a été le coup de pouce dont ils avaient besoin pour traverser cette période solitaire et difficile. »

La semaine dernière, l'acteur a exhorté les étudiants de l’Université du Texas, à Austin, à rester à la maison après que des dizaines de personnes ont été testées positives à la suite d’un séjour au Mexique, pour le Spring Break.