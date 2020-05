Le père du rappeur Soprano est décédé

Le rappeur Soprano pleure l’un de ses proches. Son père est décédé dimanche 3 mai à Samba Kouni à la Grande Comore où il était hospitalisé, selon des médias comoriens. Une mort qui pourrait être en lien avec le Covid-19.

Très faible à cause d’une maladie chronique, Omar M’Roumababa devait être transféré vers l’île de la Réunion, mais la vie en a décidé autrement. C’est en descendant de l’avion justement à Saint-Denis que son fils Soprano, de son vrai nom Saïd M’Roumababa, a appris la triste nouvelle, et s’est immédiatement envolé pour rejoindre les Comores. A bord de l’avion privé emprunté par le Marseillais de 41 ans se trouvaient aussi son manager, sa sœur, sa nièce et son neveu.

Dans un entretien accordé au Monde en 2019, Soprano s’était confié sur ce père qui fut souvent absent pendant son enfance et qui ne croyait pas que l’on puisse faire carrière dans la musique. «Mon père, homme à tout faire sur des bateaux, était souvent en voyage. Je me souviens d’un jour où il a débarqué à la Maison pour tous : «Qu’est-ce que vous faites avec mon fils, vous le détournez de l’école !» Il devenait fou ! Une autre fois, nous avions gagné un concours et reçu des roses. Mon père les a prises et les a jetées par terre en disant : «Je ne veux pas que tu croies que tu vas faire quelque chose avec la musique», expliquait l’artiste, ajoutant qu’il ne serait pas devenu l’un des plus gros vendeurs de disques en France «s’il n’avait pas désobéi à son père».