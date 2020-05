Camélia Jordana assure ne pas se sentir en sécurité «face à un flic»

Invitée de l'émission «On n'est pas couché», de retour sur France 2 après une pause forcée due à l'épidémie de coronavirus, Camélia Jordana s'est fait remarquer pour ses propos sur les violences policières.

La comédienne et chanteuse, révélée en 2009 par l'émission «Nouvelle Star», a notamment débattu avec le Philippe Besson, chroniqueur d'un soir du talk-show de Laurent Ruquier. Alors que le romancier regrettait que «tout le monde déteste la police», l'artiste de 27 ans n'a pas hésité à monter au créneau.

«Des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau», a estimé Camélia Jordana, assurant que «des milliers de personnes ne se sentent pas en sécurité face à un flic», et qu'elle-même «en fait partie».

«Peut-être que si certaines mesures étaient prises, plutôt que d'avoir des non-lieux en permanence à chaque fois qu'un homme ou une femme [...] non blanc se fait tuer [...], les flics ne seraient pas détestés», a ajouté la jeune femme.

« Il y a des milliers de personnes qui ne se sentent pas en sécurité face à un flic et j’en fais partie » @Camelia_Jordana #ONPC pic.twitter.com/RrA91Y6Km8 — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) May 23, 2020

Des propos qui ont été salués par certains internautes, mais dénoncés par d'autres, et ce jusqu'au plus haut sommet de l'Etat. En effet, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner lui-même s'est fendu d'un tweet jugeant que ces propos «mensongers et honteux alimentent la haine et la violence. Ils appellent une condamnation sans réserve.»