Johnny Depp dit avoir initié sa fille Lily-Rose à la drogue dès l’âge de 13 ans

A l'ouverture du procès en diffamation intenté au tabloïd britannique «The Sun», ce mardi 7 juillet, à Londres, l’acteur américain Johnny Depp a fait une révélation troublante concernant sa fille.

Après s’être confié sur ses anciennes addictions, en expliquant notamment avoir pris ses premiers calmants à l'âge de 11 ans, il a en effet déclaré avoir initié sa fille Lily-Rose, fruit de ses amours avec Vanessa Paradis, à la drogue, et ce, dès l’âge de 13 ans, rapporte Page Six.

«Je lui ai dit que le jour où elle se sentait prête et qu'elle voulait essayer, je voulais qu'elle vienne me voir. Je ne voulais pas que sa première expérience soit avec des gens qu'elle ne connaissait pas et auxquels elle ne faisait pas confiance», a expliqué l’acteur de 57 ans, précisant avoir pris cette décision avec la chanteuse et comédienne française.

un acte de «parent responsable»

«Je savais que la marijuana que j'avais moi-même, que je fumais moi-même, était digne de confiance et de bonne qualité», a poursuivi l'interprète de Jack Sparrow dans «Pirate des Caraïbes», assurant que c'était sa façon à lui d'élever son enfant et que c’était un acte de «parent responsable».

Pour rappel, Johnny Depp a lancé des poursuites contre le journal et son propriétaire «News Group Newspapers» (NGN), à qui il reproche d'avoir présenté comme un fait avéré, dans un article publié en avril 2018, qu'il ait frappé son ex-femme, l'actrice américaine Amber Heard.

Ses ex-compagnes, l'actrice américaine Winona Ryder et Vanessa Paradis devraient témoigner par vidéo-conférence en faveur de la star.

