Michael Jackson était paranoïaque avant sa mort, révèle son journal intime

Des confidences rendues publiques. Onze ans après son décès, des extraits inédits du journal intime de Michael Jackson ont été dévoilés. Ces derniers laissent penser que le Roi de la pop était atteint de paranoïa avant sa mort.

L’interprète de «Billie Jean», décédé en 2009 à Los Angeles d’une crise cardiaque, se sentait en effet constamment menacé et persécuté par des personnes inconnues mais aussi par son entourage, rapporte le Mirror.

«J’ai peur que quelqu'un essaie de me tuer»

C'est en tout cas ce que révèlent certaines pages du journal de la star internationale, publiées dans l'ouvrage de Dylan Howard, «Bad : An Unprecedented Investigation Into the Michael Jackson Cover-Up».

«J’ai peur que quelqu'un essaie de me tuer. Il y a des gens mauvais partout. Ils veulent me détruire et prendre ma maison d'édition. Le système veut me tuer pour mon catalogue... je ne le vends pas», a notamment écrit Michael Jackson, qui soupçonnait ses conseillers, son manager, mais aussi ceux qui géraient ses actifs de profiter de lui.

«Je veux signer tous les chèques de plus de 5 000 dollars maintenant. Je veux aussi embaucher un comptable en qui j'ai confiance et un avocat. Je veux les rencontrer», peut-on également lire dans le journal de l’artiste, dont les troubles étaient accentués par sa prise de médicaments quasi quotidienne, précise l’auteur.

un désir d'immortalité

Alors qu’il était à l’apogée de sa carrière, le chanteur et danseur hors du commun avait encore de grands rêves. Il voulait notamment devenir une vedette de cinéma, «le premier acteur et metteur en scène multimilliardaire».

Et ce désir de s’imposer dans l’univers du septième art était devenu obsessionnel. «Si je ne me concentre pas sur le cinéma, pas d’immortalisation», avait-il griffonné.