50 Cent s’en prend à Jay Z après les dérapages de Kanye West

Alors que Kanye West suscite de vives polémiques ces derniers jours entre son meeting surréaliste et ses tweets délirants sur sa femme, 50 Cent n’a pas manqué de donner son avis sur l’affaire.

Le rappeur s’en est pris à Jay Z, autrefois proche de Kanye West, l’accusant d’être responsable de la situation. 50 Cent a partagé une vidéo du premier meeting de campagne de Kanye West dans laquelle ce dernier affirmait que l’héroïne de la lutte contre l’esclavage Harriet Tubman n’avait «jamais vraiment libéré les esclaves».

«Mais qu’est-ce-que tu dis. Tout ça est de la faute de Jay Z», assène 50 Cent en légende. Il n’explique toutefois en rien en quoi Jay Z aurait une quelconque responsabilité dans les divagations de Kanye West.

Et 50 Cent ne s’est pas arrêté là. Il a posté une seconde photo sur Instagram, montrant un des tweets polémiques de Kanye West, dans lequel il accusait sa femme Kim Kardashian de vouloir le faire interner. «Imbécile, tu as dit que tu as failli tuer ta fille», écrit Fifty. Et d’ajouter : «ta femme sait ce qu’il te faut, pose tes fesses».

50 Cent est un habitué des clashs sur les réseaux sociaux. Avant Kanye West, c’est Will Smith qui avait fait les frais, il y a quelques jours, des commentaires racoleurs du rappeur.

Reste que Kanye West suscite tout de même de vives inquiétudes. Entre sa candidature à la présidentielle américaine soudaine, son meeting dans lequel il a fondu en larmes en évoquant l’avortement puis la série de tweets très critiques envers son épouse et la famille de cette dernière, le rappeur semble en proie à un nouvel épisode bipolaire.