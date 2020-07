Kanye West attaque de nouveau violemment Kim Kardashian et sa mère sur Twitter

Après avoir pleuré en plein meeting et publié une série de tweets lunaires dans lesquels il attaquait sa femme Kim Kardashian et sa belle-mère Kris Jenner, Kanye West a réitéré cette nuit en publiant à nouveau une série de tweets très alarmants.

L'artiste s'en est encore pris à sa femme et sa belle-mère, avant d'effacer les tweets capturés par des internautes, qui alertent sur l'état psychologique de la star.

So is anybody going to actually help Kanye West? He’s having a manic episode in front of the world. #KanyeWest pic.twitter.com/YruZZ2fN96

— Jamie Bolton (@JamieBolton) July 22, 2020