Qui est Marta Fascina, la nouvelle compagne de Berlusconi 53 ans plus jeune que lui ?

A 83 ans, Silvio Berlusconi vient officiellement de se remettre en couple avec une jeune femme de cinquante-trois ans plus jeune que lui. Son nom ? Marta Fascina.

Née le 9 janvier 1990, Marta Antonia Fascina, de son nom complet, est originaire de Melito di Porto Salvo, en Calabre. Cette jeune femme blonde, aux faux airs de Lady Gaga, est diplômée en littérature de l'Université La Sapienza de Rome, l'une des plus réputées d'Italie.

Après ses études, elle a rejoint le bureau de presse et des relations publiques de Forza Italia à Milan, le parti politique créé par Silvio Berlusconi, avant de devenir députée en 2018.

Réputée discrète, la jeune femme n'est guère plus loquace sur les réseaux sociaux. A telle enseigne que sur Instagram, où elle ne compte que 5.000 abonnés, elle ne partage pratiquement aucune photo ou information personnelle, se limitant à diffuser l'actualité de Silvio Berlusconi et de son parti.

Comme le fait remarquer Closer, Marta avait toutefois eu une pensée pour ses voisins français, lorsque, le 26 septembre 2019, elle a semblé être émue pour eux suite à la disparition de l'ancien président de la République Jacques Chirac.

«La France perd l'un de ses meilleurs présidents, un grand homme d'État, un modéré convaincu, un vrai pro-européen», avait-elle ainsi écrit.

Concernant sa relation avec Silvio Berlusconi, celle-ci était passée quelque peu sous les radars avant d'être mise brutalement sur le devant de la scène, ce mercredi 12 août, au travers une série de photos publiées dans le magazine Chi. Une opération de communication vraisemblablement orchestrée, l'hebdomadaire étant la propriété du milliardaire et ancien président du Conseil des ministres italien. Un nouveau départ en somme pour Silvio Berlusconi, lui dont le parti faisait savoir, en mars 2020, qu'il s'était séparé de sa compagne, Francesca Pascale, après douze ans de vie commune.

Chi è Marta Fascina, la nuova fidanzata di Silvio Berlusconi con il 55% di assenze in Parlamento durante le votazioni che schifezza di donne.. pet denaro e potere non certo per sesso sfrenato con l’eunuco https://t.co/2gDdPFhjAA

— Alessandro (@cutolotto) August 13, 2020