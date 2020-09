Fort Boyard : Enora Malagré pousse un énorme coup de gueule sur Twitter

La chroniqueuse Enora Malagré a réagi sur Twitter après les remarques déplacées des internautes sur sa silhouette lors de sa participation à Fort Boyard, diffusée le samedi 29 août.

Notamment accompagnée par Camille Lacourt, Alice Deta ou Yoann Riou, l’animatrice et son équipe ont rapporté du mythique fort la belle somme de 9.953 euros. Le butin a été obtenu pour l’association RoseUp, qui œuvre pour l’information et la défense des droits des femmes touchées par le cancer.

Mais ce n’est pas cette belle performance qui a agité la toile. Des internautes se sont permis de critiquer la prise de poids d’Enora Malagré. La chroniqueuse a répondu «lâchez-moi» sur Twitter avant de poursuivre : «Les élégants qui ont noté ma prise de poids ! J'ai pris 10 kg à cause d'un traitement atroce et je vous dis m.....! J'en bave assez merci !»

Alors @voici qui ment en prétendant que j ai subit les foudres des twittos après fort boyard , ç est faux !Lâchez moi !Et les élégants qui ont noté ma prise de poids !J ai pris 10kg à cause d un traitement atroce et je vs dis M.....! J en bave assez merci !

— Enora Malagré (@EnoraMofficiel) August 30, 2020