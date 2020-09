Vidéo : le rappeur Ademo, du groupe PNL, plaqué au sol par des policiers à Paris

Les images ont agité la Toile ce samedi 5 septembre. Le rappeur Ademo, l'un des deux frères du groupe PNL, a été placé en garde à vue au commissariat du XIVe arrondissement de Paris pour «usage de stupéfiants», «outrage» et «rébellion», a appris l'AFP de source judiciaire.

Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux samedi en fin d'après-midi, on voit le musicien originaire de la cité des Tarterêts, à Corbeil-Essonnes, être plaqué au sol puis menotté par plusieurs policiers dans le quartier d'Alesia.

Les inspecteurs QLF, c’est Ademo qui se fait arrêter en ce moment à paris ou pas? J’arrive pas à savoir pic.twitter.com/GJcDwt0Rtp — JL Amaru (@EliasLeRetour) September 5, 2020

Jsp si c’est Ademo mais 3 contre 1 ils galèrent un peu beaucoup quand même pic.twitter.com/68FLLa6sg6 — Yanis.925 (@Bk1Yanis) September 5, 2020

L'arrestation du célèbre rappeur, qui n'apparaît que très rarement dans les médias, a provoqué un attroupement sur les lieux de la scène, alors qu'on peut entendre certaines personnes présentes demander aux policiers de ménager le rappeur.

En avril 2017, Ademo s'est vu refuser le visa pour entrer sur le territoire américain alors qu'il devait participer au célèbre festival Coachella en Californie «après plusieurs mois de démarches administratives». Leur troisième et plus récent album «Deux frères», auto-produit, remonte à octobre 2019. PNL (Peace N'Lovés) a annoncé le report de sa tournée à cause de l'épidémie de coronavirus.

La vidéo tournée au sommet de la Tour Eiffel de leur morceau «Au DD» a été vue au moins 157 millions de fois sur Youtube.

Le précédent album studio «Dans la légende» a lui dépassé les 500.000 exemplaires vendus tous formats confondus.