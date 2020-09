La femme de Dr Dre demande 2 millions de dollars de pension par mois

Elle souhaite conserver son train de vie. En procédure de divorce après 24 ans d’union avec le producteur et rappeur Dr Dre, Nicole Young réclame près de deux millions de dollars (1,6 millions d’euros) par mois à son ex-mari.

L’ex-femme d’Andre Romelle Young, dont la fortune est estimée à plus d’un milliard de dollars, ne compte pas changer de vie. Le site people américain TMZ a publié la coûteuse liste établie par Nicole Young. En outre, elle réclame 135.000 dollars pour les frais d’éducation et les dépenses quotidiennes. Le couple a eu deux garçons : Truice (23 ans) et Truly (19 ans).

Entre autres frais de blanchisserie (10.000 dollars) et de vêtements (135.000 dollars), elle a également rajouté ses dépenses téléphoniques et ses habituels dons caritatifs (125.000 dollars). Pour couronner le tout, Nicole a ajouté 5 millions de dollars en frais d’avocats.

D’après TMZ, Dr Dre couvrirait toujours les dépenses de son ancienne épouse qui réside dans la demeure familiale à Malibu. Il paierait notamment les chefs cuisiniers ou la sécurité du domicile.

Selon Nicole, le producteur de 55 ans serait violent et l’aurait harcelé moralement plusieurs années après leur séparation. Un milliard de dollars serait en jeu dans cette procédure.

Bien qu’un contrat de mariage ait été paraphé par le couple en 1996, Nicole a remis en cause sa légalité. Elle a affirmé avoir signé le document sous la contrainte. Une version qui diffère de l’ancien membre des NWA qui aurait également promis une véritable guerre judiciaire à son ex-compagne en cas de déballage public durant le divorce.

La procédure s’annonce déjà longue et coûteuse.