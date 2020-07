Kim Kardashian va-t-elle demander le divorce ?

A force d'encaisser les sorties problématiques de son mari Kanye West, Kim Kardashian semble à bout. Au point qu'elle envisagerait même le divorce.

Une source a déclaré au magazine américain People que Kim Kardashian était «furieuse» contre son mari, après que celui-ci a révélé qu'ils avaient envisagé l'avortement, lorsque la star était enceinte de son premier enfant, sa fille North, en 2013. «Kim est choquée que Kanye ait parlé de North lors du meeting», a déclaré la source. «Elle est furieuse qu'il ait partagé quelque chose d'aussi intime.»

Toujours selon cette source, la principale préoccupation de Kim Kardashian est de savoir comment les révélations de son mari sur leur vie privée peuvent affecter leurs quatre enfants (North, 7 ans, Saint, 4 ans et demi, Chicago, 2 ans et dmei et Psalm, 14 mois).

«Elle aime énormément ses enfants et veut les protéger», a indiqué la source. «Son truc préféré au monde est d'être maman.»

Un deuxième proche du couple Kardashian-West ajoute que la relation du couple a commencé à souffrir en raison du comportement du rappeur. «Les choses se sont considérablement dégradées entre les deux, et c'est arrivé assez soudainement», a-t-il révélé.

«J'ai failli tuer ma fille !»



Cette révélation surprenante est survenue lors du premier rassemblement électoral du rappeur pour sa candidature à l'élection présidentielle américaine en Caroline du Sud, ce week-end. Kanye West a sangloté en se remémorant le moment où il a découvert que Kim Kardashian était enceinte alors qu'ils sortaient ensemble.

Alors qu'il prononçait un discours anti-avortement, le rappeur s'est mis à pleurer, expliquant qu'il avait voulu que sa femme avorte.

Kanye West a admis que Kim Kardashian ne savait pas qu'il envisageait de partager une anecdote aussi personnelle. «Même si ma femme veut me divorcer après ce discours, elle a mis North au monde même quand je ne voulais pas. Elle s'est levée et elle a protégé cet enfant», a-t-il déclaré. «Mon père voulait que ma mère avorte de moi. Ma mère m'a sauvé la vie. Il n'y aurait pas eu de Kanye West parce que mon père était trop occupé», a-t-il dit en pleurant, avant d'ajouter, en criant : «J'ai failli tuer ma fille ! J'ai failli tuer ma fille !»

Après cet épisode déjà problématique du meeting, Kanye West a posté plusieurs messages virulents et inquiétants sur son compte Twitter dans la nuit de lundi à mardi, affirmant notamment que Kim Kardashian voulait le faire interner. Il s'en est aussi pris à la mère de cette dernière, Kris Jenner, disant qu'elle ne devait pas s'approcher de ses enfants, et a évoqué l'épisode de la sextape de son épouse.

Des tweets, qui s'ils ont été supprimés, pourraient être les dérapages de trop pour Kim Kardashian.

« C'est très stressant pour Kim »



Quand Kanye West a annoncé son intention de se présenter à l'élection présidentielle, plusieurs personnes de son entourage n'avaient pas caché leur inquiétude liée à sa maladie. Le rappeur a en effet été diagnostiqué bipolaire il y a plusieurs années et multiplie les sorties surréalistes.

«Dans le passé, il a souffert à la fois d'épisodes maniaques et dépressifs liés à son trouble bipolaire. Actuellement, il se bat à nouveau», a déclaré la source. «Kim est inquiète, ainsi que toute sa famille. C'est très stressant pour Kim, car le comportement de Kanye est très imprévisible», a ajouté la source. «Les épisodes durent généralement quelques semaines, puis les choses reviennent à la normale. Kim espère que ce sera la même chose cette fois.»

Dans une récente interview avec Forbes, le rappeur a évoqué sa santé mentale, expliquant : «J'ai fini à l'hôpital, les gens me traitaient de fou. Je ne suis pas fou.»

Après des années de spéculations de fans - en particulier après avoir été hospitalisé pour une «urgence psychiatrique» en novembre 2016 juste après l'annulation de sa tournée à Saint Pablo - Kanye West avait confirmé qu'il avait été diagnostiqué avec un trouble bipolaire en 2018, avec la sortie de son album Ye - qui mentionnait la phrase «Je déteste être bipolaire. C'est génial», sur la pochette.

«Je n'avais jamais été diagnostiqué avant mes 39 ans», avait déclaré la star lors d'une interview, peu de temps après. «Mais comme je l'ai dit sur l'album, ce n'est pas un handicap, c'est une superpuissance», assurait-il. Plus tard dans l'année, Kanye West avait déclaré qu'il avait été mal diagnostiqué et souffrait en fait de manque de sommeil. Cependant, dans des interviews ultérieures, le rappeur et sa femme avaient confirmé son diagnostic.